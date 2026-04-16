إيران: مازالت هناك خلافات جوهرية بشأن القضايا النووية

الخميس 16 أبريل 2026 12:37 م القاهرة
وكالة رويترز
نشر في: الخميس 16 أبريل 2026 - 11:33 ص | آخر تحديث: الخميس 16 أبريل 2026 - 11:33 ص

أفاد مسؤول إيراني كبير لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، بأن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران ساهمت في تقليص الخلافات في بعض القضايا.

وقال المسؤول الإيراني "تزايدت الآمال بعد هذه الزيارة في تمديد وقف إطلاق النار وعقد جولة ثانية من المحادثات"، وفقا لرويترز.

وأوضح أنه لا تزال هناك خلافات جوهرية حول المسألة النووية، مشيرا إلى أنه "لم يحسم بعد مصير اليورانيوم عالي التخصيب في إيران ومدة القيود النووية"، بح.

وأضاف المسؤول إيراني أن "هناك آمال أكبر في تمديد وقف إطلاق النار وعقد جولة ثانية من المحادثات مع واشنطن".

