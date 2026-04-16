إيران: مازالت هناك خلافات جوهرية بشأن القضايا النووية

أفاد مسؤول إيراني كبير لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، بأن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران ساهمت في تقليص الخلافات في بعض القضايا.

وقال المسؤول الإيراني "تزايدت الآمال بعد هذه الزيارة في تمديد وقف إطلاق النار وعقد جولة ثانية من المحادثات"، وفقا لرويترز.

وأوضح أنه لا تزال هناك خلافات جوهرية حول المسألة النووية، مشيرا إلى أنه "لم يحسم بعد مصير اليورانيوم عالي التخصيب في إيران ومدة القيود النووية"، بح.

