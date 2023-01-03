طلاب كلية تكنولوجيا خدمات الصناعة والطاقة بالأقصر يؤدون الامتحانات العملية

أدى طلاب برنامجي تكنولوجيا خدمات التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا خدمات الصناعات الخشبية، الامتحانات العملية، الفرقة الأولى، بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، بالتعاون مع حاضنة الأقصر للتراث الفني والصناعات الحرفية، ومركز التكوين المهني.

وأوضح الدكتور حمودة دردير، عميد كلية تكنولوجيا خدمات الصناعة والطاقة، أن طلاب برنامج تكنولوجيا خدمات التصنيع الغذائي، أدوا الامتحانات العملية، في حاضنة الأقصر للتراث، حيث جرى امتحان الطلاب في شرح مكونات معدات تعبئة وتغليف أكياس الصلصة، وكذلك اختبار صلاحية مساحيق التنظيف وشرح مكوناتها، وقاموا بالتعبئة والتغليف والمشاركة في العملية الإنتاجية من البداية حتى النهاية.

فيما أدى طلاب برنامج طلاب برنامج تكنولوجيا خدمات الصناعات الخشبية، الامتحانات العملية بمركز التكوين المهني، حيث شرح الطلاب مكونات أجهزة ومعدات وأدوات تقطيع الأخشاب ومهمتها، وشاركوا في تقطيع وتشكيل الأخشاب.