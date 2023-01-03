 العراق: أكثر من 115 مليار دولار إيرادات تصدير النفط الخام لعام 2022 - بوابة الشروق
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العراق: أكثر من 115 مليار دولار إيرادات تصدير النفط الخام لعام 2022

بغداد - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 11:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 11:52 ص

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم الثلاثاء، أن مجموع الإيرادات المتحققة عن تصدير النفط الخام لعام 2022 الماضي بلغت أكثر من (115) مليار دولار.

وقال عبد الغني -في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- "إن الكميات المصدرة للنفط الخام بلغت أكثر من مليار و(209) ملايين برميل، وبلغت المحصلة النهائية لمعدل تصدير النفط اليومي قرابة (3) ملايين و(320) ألف برميل باليوم".

وأشار إلى أن عمليات التصدير تمت وفق دراسات للسوق النفطية لشركات من مختلف الجنسيات منها (الصينية والهندية والكورية الجنوبية والتركية واليونانية والأمريكية والبريطانية والفرنسية والروسية والإيطالية والإسبانية والهولندية) وغيرها، فضلا عن شركات عربية أخرى.


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