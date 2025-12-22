صلاح ومرموش يقودان هجوم منتخب مصر أمام زيمبابوي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهة زيمبابوي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أدرار، ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2025 التي تسضيفها المغرب.

ويتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2025 إلى جانب زيمبابوي وأنجولا وجنوب أفريقيا.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، حسام عبد المجيد، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور، حمدي فتحي، مروان عطية.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح.