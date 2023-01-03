أهالي مدينة سيدي براني غرب مطروح يعيدون بناء المقابر التي جرفتها مياه الأمطار

قام عدد من أهالي مدينة سيدى براني بإعادة بناء المقابر التي جرفتها مياه السيول؛ نتيجة سقوط الأمطار بغزارة غير مسبوقة منذ أكثر من 4 عقود على مدن القطاع الغربي بمحافظة مطروح.

وأدت الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها أمس وأول أمس، مدن القطاع الغربي لمحافظة مطروح، النجيلة، سيدي براني، السلوم، إلى تحطم بعض المقابر؛ نتيجة جرف السيول من المناطق المرتفعة جنوبا إلى المناطق الشمالية في اتجاه البحر.

كما تعرض الطريق الدولي الساحلي الرابط بين مدينة مرسى مطروح والسلوم، إلى الغرق، وتوقف حركة الملاحة البرية به؛ بسبب تجمعات مياه الأمطار، وكميات كبيرة وغير مسبوقة؛ ما دفع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتحريك فرق الطوارئ والتدخل السريع، بمعدات وماكينات الشفط المتحركة لتقوم رفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بطريق مطروح السلوم بمنطقة الزويدة.

وبدأت فرق الطوارئ منذ فجر اليوم، بالتعامل مع تراكمات الأمطار بمنطقة الزويدة غرب مرسى مطروح للمساعدة فى رفع كميات الأمطار الهائلة؛ تيسيراً على المسافرين ومستقلي الطريق؛ بهدف إعادة فتح الطريق الدولي أمام حركة نقل تصدير البضائع إلى الجانب الليبي والمسافرين في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الأمطار، مع الجهات المعنية لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور.