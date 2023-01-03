وزير التموين لـ النواب: لن نعود للتسعيرة الجبرية

• المصيلحي: لم نستخدم التسعير إلا في 2017 خلال أزمة السكر





قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدستور والقانون، يحظر عودة التسعيرة الجبرية.

وأضاف المصيلحي، خلال رده على طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة: "في موضوع الأسعار من أعلى سلطة سياسية في مصر للحكومة نحن مع المواطن وسوف أسرد ما نقوم به، لكن نعرف الأول ما هي الأسعار، مطالب بالتسعير وفي نفس اللحظة عندما قامت الحكومة بالتسعير باظ سوق الأرز".

وتابع "حتى أخلي مسئوليتي، لا يوجد معنى للتسعير ولن نعود للستينات"، مضيفًا "لا يوجد في الدستور ولا القانون ونحن في البرلمان المصري صرح القضاء وسن القوانين وكل شيء، لا يوجد أي نص تشريعي يسمح للحكومة بالعودة للتسعيرة الجبرية".

وذكر أن الموجود حاليًا لتنظيم الأسواق، قانون منع الممارسات الاحتكارية، لافتًا إلى المادة التي تجيز للحكومة تسعير سلعة معينة في ظروف معينة لمدة محددة عن طريق وزير التموين بالعرض على مجلس الوزراء وفي هذه الحالة يصدر قرار من مجلس الوزراء بالتسعير، قائلا "لم نستخدمه إلا في 2017 خلال أزمة السكر".