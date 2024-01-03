توريد 258 طن دواجن ولحوم إلى معسكرات قوات الأمن والمستشفيات بالأقصر

أشرفت مديرية الطب البيطري بالأقصر، على استلام وكشف بيطري على 257 طن و 883.070 كجم من اللحوم والدواجن ومصنعاتها، وهي كميات تم توريدها إلى معسكر قوات الأمن والمدن الجامعية والمستشفيات والمدارس الفكرية.

وأضافت المديرية، أنه تم التأكد من سلامة هذه الكميات ومطابقتها للمواصفات الصحية والفنية، وتضمنت هذه الكميات 72 طن و799.500 كيلو جرام لحوم، و177 طن و586.170 كيلو جرام دواجن، و8406.400 كيلو جرام مصنعات لحوم، و91 كيلو جرام كبدة.

وأشارت المديرية، إلى أنه تم عقد 223 ندوة إرشادية للمربين والمهتمين بالثروة الحيوانية، تناولت موضوعات مختلفة مثل أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ومرض السعار، وكيفية رعاية الحيوانات وتغذيتها وتنظيفها وتهويتها وتطهيرها، وكيفية تحسين الإنتاج الحيواني والحفاظ على الجودة والسلامة الغذائية، كما تم توعية 1648 مربي خلال لجان التحصين بنفس الموضوعات.