الدكتور سويلم: البروتوكول يتماشى مع توجهات الدولة للارتقاء بزراعة وصناعة السكر في مصر

شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بشأن التعاون للنهوض بزراعات قصب وبنجر السكر، ضمن البرنامج القومي للنهوض بالمحاصيل السكرية.

ووقع كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، واللواء عصام الدين البديوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

وصرح الدكتور سويلم، بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي في ضوء السعي لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة التي تتبناها الدولة المصرية، وتماشيا مع التوجهات العامة للدولة للارتقاء بزراعة وصناعة السكر في مصر انعكاسا لرؤية مصر 2030، وفي إطار التعاون القائم بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المزارعين بزيادة إنتاجية المحاصيل السكرية، وبما يُسهم في ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتقليل معدلات الاستيراد والمساهمة في سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي من السكر، وترشيد استخدام الأسمدة وتكاليف الإنتاج، وتخطي العقبات التي تواجه زراعة وصناعة السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضاف أن محصولي قصب وبنجر السكر يُعدان من المحاصيل القومية ذات الأهمية الإستراتيجية العالية، كونهما من محاصيل الصناعات التحويلية الهامة ويتداخلان في العديد من المنتجات الثانوية في المجالات الزراعية والصناعية.

وأشار إلى أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تٌعد أحد قلاع الصناعة الوطنية في مصر حيث تمتلك الشركة 8 مصانع سكر بصعيد مصر، وهي واحدة من أكبر منتجي السكر في جمهورية مصر العربية، ومن أقدم مصانع السكر في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

وبموجب هذا البروتوكول، تم الاتفاق على التعاون المشترك في تنفيذ مزارع إرشادية تطبيقية تستخدم نظم الري الحديث؛ للنظر في تعميم التجربة حال نجاحها على مختلف المحافظات بهدف التوسع في زراعة محصولي قصب السكر وبنجر السكر، مع إمكانية التعاون لتجربة أصناف جديدة في هذه المزارع الإرشادية، مع التأكيد على التنسيق مع الجهات المعنية للاستفادة من الخبرات المتاحة لديها للارتقاء بهذه الزراعة وتقديم أشكال الدعم الفني والبحثي.

ويتضمن البروتوكول، إجراء عدد من الندوات التدريبية تحت إشراف وزارة الموارد المائية والرى على تشغيل وصيانة شبكات الري الحديث ومنظومة الفلاتر والتسميد والخطوط الرئيسية والفرعية لضمان استدامة هذه الأنظمة بعد تنفيذها، وتنظيم ندوات تثقيفية تحت إشراف شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية؛ لمناقشة المزارعين في تحديد توقيتات الحصاد والعمل على حل المشكلات التي تواجه المزارعين.

وبموجب هذا البروتوكول، تقوم شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بتحفيز مزارعي قصب السكر في المزارع الإرشادية التطبيقية الواقعة تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري بمبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه يتم دفعه بمعرفة الشركة للمزارعين الملتزمين باستخدام أساليب الري الحديث على ألا يقل معدل إنتاجية الفدان عن 50 طنا في الموسم مع توريد المحصول كاملا إلى أحد مصانع السكر التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بأي من المحافظات المختلفة، مع قيام الشركة بدعم مزارعي محصولي بنجر وقصب السكر من خلال توفير جزء من قيمة الشتلات اللازمة بواقع "واحد جنيه" من قيمة الشتلة الواحدة شريطة ألا يقل معدل إنتاجية الفدان عن 50 طنا بالموسم.

ويتضمن البروتوكول، تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لإعداد الخطة التنفيذية للتعاون ووضع التفاصيل الفنية، ومتابعة تفعيل بنود هذا البروتوكول، وتحديد أولويات الأنشطة ومتابعة سير العمل.