لطيفة تؤجل طرح ألبومها الجديد بسبب وفاة شقيقها: الله يرحمك يا روحي

أعلنت الفنانة لطيفة، تأجيل طرح ألبومها الجديد، والذي كان من المقرر صدوره الخميس المقبل؛ بعد تلقيها نبأ وفاة شقيقها الأكبر نور الدين متأثرا بأزمة قلبية مفاجئة.

ونعت لطيفة، شقيقها بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، إذ كتبت: "أخويا في ذمة الله.. الله يرحمك يا أخويا يا غالي، لسه كنت بتكلمني إمبارح يا نور الدين، الله يصبرنا على فراقك، يا أطيب يا غالي، يا ملاك في صفة إنسان.. الله يرحمك يا روحي ويغفر لك، في جنة النعيم بإذن الله".

وكانت لطيفة، تتواجد داخل الاستوديو لوضع اللمسات الأخيرة على الألبوم، حين فُجعت بخبر رحيل شقيقها؛ مما أدخلها في حالة من الصدمة والحزن العميق، خاصةً أن الواقعة أعادت لها مشهد فقدان والدتها الذي لم تتجاوزه بعد.

ويُعد نور الدين، أحد أفراد العائلة المقربين إلى لطيفة، وكانت تربطهما علاقة قوية وشبه يومية، ما زاد من وقع الصدمة على النجمة التونسية.

الجدير بالذكر أن لطيفة كانت تستعد لطرح ألبومها الجديد، بالتزامن مع موسم صيف 2025، وشاركت جمهورها مؤخرًا في استفتاء لاختيار اسم الألبوم من بين 5 أغنيات، وسط تفاعل كبير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحتى الآن لم تُحدد لطيفة موعدًا جديدًا لطرح الألبوم، ومن المتوقع أن تعلن عنه لاحقًا بعد تخطيها هذه المحنة العائلية الصعبة.