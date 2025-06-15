أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إطلاق إيران دفعة صواريخ جديدة باتجاهها، موضحا أنه "يعمل حاليا على اعتراضها"، وذلك في أول هجوم إيراني على إسرائيل نهارا.

وقال الجيش في بيان: "قبل قليل، تم تفعيل حالة التأهب في عدة مناطق من البلاد، عقب اكتشاف صواريخ أُطلقت من إيران على أراضي دولة إسرائيل".

وأضاف: "في الوقت الحالي، يعمل سلاح الجو على اعتراض الصواريخ ومهاجمتها أينما دعت الحاجة للقضاء على التهديد".

وأوضح الجيش أن "الدفاع ليس مُحكما، ولذلك يجب الاستمرار في الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

ولم يصدر أي تعليق فوري من إيران بشأن ما ورد في بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي.