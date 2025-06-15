 في أول هجوم نهارا.. إسرائيل تعلن إطلاق إيران صواريخ نحوها وتفعيل حالة التأهب في عدة مناطق - بوابة الشروق
الأحد 15 يونيو 2025 5:50 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمعارك إسرائيل مع إيران؟

النتـائـج تصويت

في أول هجوم نهارا.. إسرائيل تعلن إطلاق إيران صواريخ نحوها وتفعيل حالة التأهب في عدة مناطق

إسطنبول - الأناضول
نشر في: الأحد 15 يونيو 2025 - 4:48 م | آخر تحديث: الأحد 15 يونيو 2025 - 4:48 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إطلاق إيران دفعة صواريخ جديدة باتجاهها، موضحا أنه "يعمل حاليا على اعتراضها"، وذلك في أول هجوم إيراني على إسرائيل نهارا.

وقال الجيش في بيان: "قبل قليل، تم تفعيل حالة التأهب في عدة مناطق من البلاد، عقب اكتشاف صواريخ أُطلقت من إيران على أراضي دولة إسرائيل".

وأضاف: "في الوقت الحالي، يعمل سلاح الجو على اعتراض الصواريخ ومهاجمتها أينما دعت الحاجة للقضاء على التهديد".

وأوضح الجيش أن "الدفاع ليس مُحكما، ولذلك يجب الاستمرار في الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

ولم يصدر أي تعليق فوري من إيران بشأن ما ورد في بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك