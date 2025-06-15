إيران تشن هجوما صاروخيا على إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس

شنت إيران، مساء اليوم الأحد، هجومًا صاروخيًا جديدًا على إسرائيل، وذلك ردًا على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة طهران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بإطلاق صواريخ باليستية من جميع أنحاء إيران صوب إسرائيل.

من جانبها، أفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت» بأن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس المحتلة وأسدود وعشرات المستوطنات.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله، إن «الجيش رصد إطلاق 50 صاروخًا من إيران باتجاه إسرائيل».

وأعلن سلاح الجو الإسرائيلي أن صفارات الإنذار انطلقت في عدة مناطق داخل الأراضي الإسرائيلية قبل دقائق، نتيجة رصد صواريخ أُطلقت من إيران.

وأضاف سلاح الجو الإسرائيلي أنه «يُجري عمليات اعتراض وضرب حيثما كان ذلك ضروريًا للقضاء على التهديد».