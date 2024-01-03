نائب محافظ الإسماعيلية يناقش الاستعدادات الأخيرة لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعا تنسيقيا للجنة المنظمة لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة في دورته الـ 25، لعرض ومناقشة الاستعدادات الأخيرة للمهرجان في يوبيله الفضي، بحضور الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما.

وناقش الاجتماع استعدادات المحافظة لاستقبال الحدث الفني الدولي، والذي تشتهر به الإسماعيلية ويعد أحد أهم المهرجانات التي تستقبلها سنويا.

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية، أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام القصيرة، والذي يقيمه المركز القومي للسينما سنويًا تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، أصبح معلما أساسيا على خريطة مصر الثقافية والسياحية، منوها بإقامة حفلي افتتاح وختام المهرجان في دورته الخامسة والعشرين بقصر ثقافة الإسماعيلية خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس المقبل.

وأشار إلى أن المهرجان يشهد إقبالا كبيرا من جميع دول العالم للمشاركة بفعالياته، حيث يشارك بالمهرجان هذا العام نحو 100 فيلم من 45 دولة حول العالم ويتضمن عروضا للأفلام وورش فنية وندوات ثقافية، وتقام العروض بمسارح قصر ثقافة الإسماعيلية، مكتبة مصر العامة سينما دنيا.

وأضاف أن حفل الافتتاح يشهد تكريما لعدد من النقاد والفنانين وإقامة ورشتي عمل تلبي احتياجات ذوي القدرات الخاصة، ويشارك في تنظيم فعَّاليات المهرجان عدد كبير من المتطوعين من شباب وفتيات الجامعات، معهد السينما وأكاديمية السينما.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية، والقصيرة وبدأت أولى دوراته عام 1991.