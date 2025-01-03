المحامين تعلن وقف مساهمة النقابة في علاج الأسنان لحين الانتهاء من وضع نظام جديد للرعاية الصحية

أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، بيانًا توضيحيًا بشأن القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بشأن العلاج.

وقال المجلس في بيانه، إنه إيماءً إلى القرارات الصادرة من مجلس النقابة العامة للمحامين بتاريخ 31/12/2024، والتي حرص فيها مجلس النقابة على زيادة المقرر من مساهمة النقابة في علاج المحامين وأسرهم، وفي ذات الوقت عدم إدخال أي زيادة على اشتراكات العلاج، فقد قرر المجلس زيادة مساهمة النقابة للعضو والأسرة في عمليات الأمراض السرطانية، وقسطرة القلب، والقلب المفتوح، وعمليات زراعة النخاع والكلى والكبد، وكذا زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة وتحاليل وأشعة الأمراض السرطانية، وأشعة المسح الذري، والعلاج الطبيعي، وأدوية الأمراض المزمنة، فضلًا عن زيادة المعاشات.

وأضاف أنه في ذات الوقت الذي يحرص فيه مجلس النقابة على تطوير منظومة العلاج وزيادة مساهمة النقابة في علاج المحامين وتوفير الموارد اللازمة لذلك، وتوظيف المتاح منها على الوجه الأمثل، فإنه يتعين عليه، ومن واجبه، غلق منابع وأبواب الفساد والتربح في هذه المنظومة لحين إحلالها بمنظومة بديلة تحقق رعاية طبية فائقة الجودة بأقل التكاليف، وفي ذات الوقت تضمن التشغيل الأمثل إداريًا وماليًا بغير فساد ولا تربح.

وتابع: "كشفت التحقيقات والمراجعات والبيانات الإحصائية لمنظومة العلاج أن علاج الأسنان، والذي استنزف في العام 2024 وحده ما يجاوز 107,000,000 جنيه (مائة وسبعة ملايين جنيه في عام واحد)، هو من بين أهم وأبرز أبواب الفساد التي تستهلك نسبة لا يستهان بها من موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، ويتسرب غالب ذلك المبلغ بغير استحقاق فعلي بسبب تغلغل الفساد للحصول على الأموال دون أي خدمات من جهة، ومن جهة أخرى استهلاك نسبة علاج الأسنان بدون تدخل طبي وعلاجي حقيقي، حيث يُستغل في جوانب تجميلية لا تعد من قبيل العلاج الفعلي أو الحقيقي (تنظيف وتبييض وتقويم وغيرها)."

ولفت إلى أنه إزاء استحالة وضع ضوابط عاجلة حاكمة لذلك، فقد كان يتعين على المجلس التدخل لوقف هذا النزيف لموارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، والذي يتنافى مع الغرض التكافلي للصندوق، ويهدر موارده على حساب المستحقين فعليًا من أصحاب الأمراض الخطيرة والمستعصية والمزمنة، وهو ما استوجب أن يقرر المجلس وقف مساهمة النقابة في علاج الأسنان لحين الانتهاء من المنظومة الجديدة الجاري دراستها وإعدادها على التوازي لوضع نظام جديد محكم وشامل للرعاية الصحية والاجتماعية.

وكان مجلس النقابة العامة للمحامين، عقد اجتماعًا الثلاثاء الماضي بنادي المحامين بالمعادي، وقرر الآتي:

1. زيادة مساهمة النقابة في التحاليل للعضو من 3000 جنيه إلى 4000 جنيه، بواقع 2000 جنيه أشعة و2000 جنيه تحاليل، بالإضافة إلى 3000 جنيه تحاليل وأشعة للأسرة بواقع 1500 تحاليل و1500 أشعة.



2. تحاليل وأشعة الأمراض السرطانية للعضو من 5000 إلى 10000 بواقع (5000 تحاليل + 5000 أشعة)، وللأسرة من 2000 إلى 3000 بواقع (1500 أشعة + 1500 تحاليل).



3. العلاج الطبيعي من 1500 إلى 2000 جنيه للعضو، وللأسرة من 500 إلى 1000 جنيه.



4. عيادات خارجية 2000 للعضو والأسرة 1000 جنيه.



5. أدوية الأمراض المزمنة من 10000 إلى 12000 على أن تُصرف بواقع 1000 جنيه شهريًا.



6. عمليات الأمراض السرطانية من 60,000 جنيه إلى 70,000 جنيه.



7. عمليات قساطر القلب من 40,000 جنيه إلى 50,000 جنيه.



8. عمليات القلب المفتوح من 60,000 جنيه إلى 70,000 جنيه.



9. أشعة المسح الذري 4500 جنيه عند الحاجة إليها بعيدًا عن رصيد التحاليل والأشعة.



10. زراعة النخاع والكلى من 50,000 جنيه إلى 60,000 جنيه.



11. زراعة الكبد 100,000 جنيه.



12. إلغاء مساهمة النقابة في علاج الأسنان.

على أن يتم موافاة النقابة العامة بالمستندات الدالة على استحقاق العضو للخدمة المقدمة، وسوف تحدد النقابة أماكن الكشف الخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة بالقاهرة والمحافظات.

كما قرر المجلس عدم السماح لمن لهم تغطية علاجية بجهات أخرى بالاشتراك في مشروع العلاج.

وقرر المجلس اعتماد الزيادة السنوية للمعاشات بواقع 5% اعتبارًا من 1/1/2025، وهي الزيادة الدورية الخامسة منذ عام 2021 وحتى عام 2025.

كما قرر المجلس فتح منافذ لتجديد الاشتراكات واستخراج الخطابات والبطاقات العلاجية في كل من نقابات حلوان، وشمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وشمال وجنوب الجيزة اعتبارًا من الأربعاء الموافق 1/1/2025.

هذا وسوف تبدأ إدارات النقابة العامة باستقبال السادة الأعضاء الراغبين في استخراج بطاقات التجديد والبطاقات العلاجية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا بالنادي النهري للمحامين بالمعادي، وبكافة النقابات الفرعية.

كما تقرر نقل إدارة العلاج من المبنى المجاور للنقابة العامة برمسيس إلى مقر النادي النهري بالمعادي بالدور الأرضي بالقاعة المعدة لذلك مؤقتًا، لحين افتتاح مبنى النقابة العامة الجديد خلال أيام.