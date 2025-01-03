وزير الشباب والرياضة ومحافظ مطروح يتابعان تنفيذ برنامج لياقتي مهارتي في سيوة

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قلعة شالي القديمة بسيوة للتعرف على معالمها وتاريخها التراثي، حيث كان يعيش فيها أبناء الواحة ويستخدمونها كحصن للحماية. رافقهما محمد أنور، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف، واللواء وليد منصور، رئيس مدينة سيوة، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

كما قاما بجولة في عدد من البازارات والمحلات التجارية التي تعرض المنتجات والمشغولات التراثية والبيئية المميزة بالواحة، مثل المنسوجات والملابس ذات التطريز بالطابع السيوي، والمشغولات الفضية، ومنتجات الملح المستخدمة في صنع الأباجورات المضيئة وغيرها. وأشاد وزير الشباب والرياضة بجودة المنتجات وتميزها، مشددًا على أهمية تعزيز مشاركتها في المعارض الداخلية والخارجية.

وفي سياق متصل، زار الوزير والمحافظ، اليوم الجمعة، مركز التخاطب والتكامل الحسي بمركز شباب سيوة، حيث اطلعا على تنفيذ برنامج "الرياضة من أجل التنمية" (لياقتي مهارتي). كما تفقدا الدور العلاجي والتأهيلي الذي يُقدَّم لأطفال التوحد باستخدام الأجهزة المتوفرة، مشيدين بنجاح الأخصائيين في التعامل مع الحالات وعلاجها. وأعرب عدد من ذوي الحالات عن تقديرهم لتوفير هذا المركز، مما يخفف عنهم معاناة السفر لتلقي العلاج خارج الواحة.

واختتمت الجولة بتفقد مركز شباب سيوة، حيث تابع الوزير والمحافظ عددًا من الأنشطة الرياضية التي يشارك فيها أبناء سيوة، مثل كرة القدم، الكاراتيه، شد الحبل، والكراسي الموسيقية. وأشاد الوزير بالفعاليات والأنشطة المتميزة التي يقدمها المركز، مشيرًا إلى المواهب المختلفة التي يتمتع بها أبناء الواحة، خاصة في الألعاب الفردية.