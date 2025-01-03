الأهلي يسعى لحسم تأهله مبكرا من معقل شباب بلوزداد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يسعى فريق الأهلي لحسم تأهله مبكرا عندما يحل ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب 5 يوليو بالجزائر في الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا.

أكد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ومحمد الشناوي قائد الفريق في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن الهدف واضح وهو تحقيق الفوز والعودة من الجزائر بالنقاط الثلاث التي ستكون كافية لحسم الأهلي تأهله مبكرا لدور الثمانية.

يعتلي الأهلي قمة المجموعة برصيد 7 نقاط بعد الفوز على ستاد أبيدجان بنتيجة 4-2 في القاهرة ثم التعادل بدون أهداف أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي قبل أن يكتسح شباب بلوزداد بنتيجة 6-1 في القاهرة.

أما الفريق الجزائري بقيادة مديره الفني عبد القادر عمراني يدرك أن مواجهة الأهلي ربما تكون الفرصة لأنه يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط أمامه أورلاندو بايرتس برصيد 5 نقاط وخلفه ستاد أبيدجان بنقطة واحدة.

ويريد عمراني تحسين نتائج الفريق على ملعبه بعد الخسارة أمام أورلاندو بنتيجة 1-2 في مباراة الجولة الأولى وكذلك تعويض فارق الأهداف بعدما استقبل 6 أهداف أمام الأهلي في ستاد القاهرة.

وتميل الكفة تاريخيا والفوارق الفنية لصالح الأهلي، حيث سبق أن حقق المارد الأحمر الفوز بهدف على بلوزداد بهدف في نسخة البطولة عام 2001 التي حقق الأهلي لقبها تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه، كما تعادل الفريقان بدون أهداف في الموسم الماضي ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة في صفوف مثل عمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن ورضا سليم وعلي معلول وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى مخلوف ومحمد عبد الله.

وبخلاف تعزيز آماله في التأهل، فإن مارسيل كولر ولاعبي الأهلي يريدون أيضا مصالحة الجماهير بعد العرض الفني الباهت أمام إنبي في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في بطولة الدوري يوم الإثنين الماضي.

ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي مواجهة بلوزداد بتشكيل يضم محمد الشناوي وأكرم توفيق وأشرف داري ورامي ربيعة ويحيى عطية الله، ومروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي.