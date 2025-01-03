أبو علي يقود هجوم الأهلي في معقل بلوزداد

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أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة شباب بلوزداد في الجزائر بالجولة الرابعة للمجموعة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا.

يبدأ كولر اللقاء بتشكيل يضم..

حراسة المرمى.. محمد الشناوي.

الدفاع.. خالد عبد الفتاح، أشرف داري، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

الوسط.. عمرو السولية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، كريم الدبيس.

الهجوم.. حسين الشحات ووسام أبو علي.

يذكر أن الأهلي يعتلي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بينما يحل بلوزداد ثالثا برصيد 3 نقاط

وكان الأهلي فاز على الفريق الجزائري بنتيجة 1/6 في المباراة الأولى باستاد القاهرة.