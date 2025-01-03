سلطات كوريا الجنوبية ترسل فريق محققين في محاولة للقبض على الرئيس المعزول

أرسلت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية محققين لتنفيذ مذكرة القبض على الرئيس المعزول يون سيوك يول، في الوقت الذي تجمع فيه المئات من أنصاره أمام مقر إقامته في سول، متعهدين بمنع محاولات القبض عليه.

وشوهد المحققون التابعون لمكتب التحقيقات في قضايا فساد المسؤولين رفيعي المستوى وهم يحملون صناديق إلى عدة مركبات قبل مغادرتهم مبنى المكتب في مدينة جواتشئون صباح اليوم الجمعة.

ولم يصدر مكتب التحقيقات في قضايا الفساد تأكيدا حتى الآن بشأن عدد المحققين الذين تم إرسالهم.

وأصدرت محكمة سيول مذكرة اعتقال ضد يون بعد أن تهرب من عدة طلبات للمثول للتحقيق ومنع عمليات تفتيش لمكتبه في سول، مما عرقل التحقيق في ما إذا كان تصرفه في فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي قد بلغ حد التمرد.

وفي رسالة لأنصاره المحافظين الذين تجمعوا خارج مقر إقامته، قال يون إنه سيقاتل "حتى النهاية" ضد "القوى المعادية للدولة"، بينما حذر فريقه القانوني يوم الخميس من أن أي محاولة لاعتقاله قد تواجه من قبل خدمته الأمنية الرئاسية أو حتى من قبل المدنيين.