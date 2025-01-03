المئات يتظاهرون قبالة مقر نتنياهو بالقدس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بتظاهر المئات قبالة مقر رئيس الوزراء بالقدس للمطالبة بإعادة المحتجزين من غزة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن والدة أسير بغزة، قولها: "نحن في وقت مصيري وحرج وعلى نتنياهو أن يفعل الأمر الصحيح اليوم".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن فريقا إسرائيليا غادر إلى قطر لاستئناف المفاوضات في محاولة للتوصل إلى صفقة مع حركة حماس.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن عن مصدر تأكيده "إحراز تقدم في المباحثات ولكن هناك فجوات بين الأطراف ولا يوجد اختراق يؤدي إلى صفقة"، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وأمس الخميس، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وافق على إرسال وفد إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة لتبادل الأسرى مع حماس.