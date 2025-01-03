حقيقة منع مصر دخول السوريين من مختلف دول العالم - رئيس سلطات الطيران يوضح لـ الشروق

عمرو الشرقاوي: دخول الأشقاء السوريين مثل اليمنيين والليبيين بناء على إقامة مؤقتة وإنهاء التصارح المطلوبة

أصدرت سلطات الطيران المدني برئاسة الطيار عمرو الشرقاوي، قرارا بمنع دخول السوريين القادمين من مختلف دول العالم، دون الحصول على التصريحات اللازمة من الجهات المعنية.

ولم ينص القرار على المنع المطلق لدخول جميع السوريين، على عكس ما نشرت بعض المواقع والصفحات الإخبارية.

وتوضيحا لهذا القرار، قال الطيار عمرو الشرقاوي، في تصريح خاص لـ الشروق إن هذا القرار يشبه القرارات الصادرة من قبل بشأن جميع الدول التي توجد بها نزاعات.

وذكر أن دخول الأشقاء السوريين إلى مصر بموجب القرار سيكون مماثلا لإجراءات دخول الأشقاء الليبيين واليمنيين والمواطنين من دول أخرى مثل أوكرانيا أيضا.

وشدد على أن القرار ليس به أي نوع من المنع كما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن تصريح الإقامة المؤقتة المطلوب يتطلب إنهاء الأوراق من الجهات المختصة.

وينص القرار على تنبيه شركات السفر والطيران بمنع قبول أي راكب سوري على الرحلات القادمة إلى مصر من مختلف دول العالم، عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة بالبلاد.

وجاء نص القرار الصادر من الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري، بالضوابط الجديدة الخاصة بعدم السماح بقبول السوريين القادمين إلى مصر: "تود سلطة الطيران المدنى المصرى أن توجه عناية شركات الطيران وشركات الوكالة العاملة في مصر بأنه تقرر عدم السماح بقبول الركاب السوريين القادمين للبلاد من مختلف دول العلم عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة بالبلاد، علما بأنه سيتم توقيع الغرامات الإدارية اللازمة في حالة مخالفة شركات الطيران وشركات الوكالة العاملة في جمهورية مصر العربية لتلك التعليمات".