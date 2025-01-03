صلاح: أريد الفوز بالبريميرليج أكثر من دوري الأبطال

أعترف محمد صلاح، نجم ليفربول، برغبته في الفوز بالدوري الإنجليزي الموسم الحالي أكثر من رغبته في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

قال محمد صلاح في حوار أجراه مع شبكة «TNT sports» ونقله فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" أرغب في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا العام أكثر من الفوز بدوري أبطال أوروبا".

أضاف صلاح:" أريد الفوز به حقا، وكذلك الحال بالنسبة للفريق".

وتوج محمد صلاح خلال مسيرته الممتدة مع ليفربول على مدار 8 سنوات بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والعديد من الألقاب الأخرى، إلى جانب تألقه على المستوى الفردي والفوز بعديد الجوائز في ناديه أو على مستوى البريميرليج.