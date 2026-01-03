مسئول فنزويلي: الهجوم الأمريكي لم يحقق سوى جزء من أهدافه

قال نائب الرئيس الفنزويلي لشئون السياسة والأمن المدني والسلام، ديوسدادو كابيو، السبت، إن الولايات المتحدة لم تحقق سوى جزء مما كانت تسعى إليه خلال مهاجمة فنزويلا.

وأضاف كابيو، متحدّثاً إلى قوات الأمن: "ما حاولوا تحقيقه بالقنابل والصواريخ التي أطلقوها، لم ينجحوا فيه إلا جزئياً، وأقول جزئياً لأنهم كانوا يتوقعون أن يفرّ الشعب ربما بشكل هستيري وجبان"، بحسب ما أوردت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وشدد على أن فنزويلا "لا تزال هادئة"، و"تعرف ما الذي يتعيّن عليها فعله في المرحلة المقبلة".

وحث وزير الداخلية الفنزويلي، ديوسادو كابييو، على التهدئة ودعا المواطنيين إلى الثقة في قيادة البلاد، عقب التقارير عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، بحسب موقع "الشرق "الإخباري.

وقال كابييو، في تصريحات عبر التلفزيون الوطني، إن على الفنزويليين ألا يقعوا في "اليأس" وألا يسهلوا الأمر "للمهاجم الغادر، الإرهابي المعتدي الذي هاجمنا بجبن".

وأضاف الوزير، مؤكداً ما ذكرته نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز، أن الهجوم الأمريكي أودى بحياة مدنيين.

وقال كابييو: "بعيداً عن أي فرد منا، هناك هنا بلد واحد منظم، بلد واحد يعرف ما يجب فعله".