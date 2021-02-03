علق زكريا علي والد فاطمة زكريا زوجة وضحية المتهم قذافي فراج المعروف بسفاح الجيزة على تحديد جلسة المحاكمة للسفاح، قائلًا: «قرار النائب العام أثلج صدري بسرعة».



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء،: «الحالة الي إحنا فيها ماحدش عارف ولايفهم عاملة إزاي؟»، متابعًا: «عندما تقدم لنا كان شخص متزنًا ولطيفًا جدًا حتى من قام بترشيحه لي لخطبة ابنتي خدع فيه مثلنا تماماً».



أضاف: «ابنتي قتلت في يوم 21 يوليو عام 2015 خامس يوم من أيام عيد الفطر المبارك حيث هاتفني في تمام الساعة 12 ظهرًا وسألني: عمي هي أم سلمى جت عند حضرتك؟ قلتله لا إيه الي حصل؟ فقالي شوية زعل ياعمي لكني فوجئت أنها خرجت وقفلت عليا الباب بالمفتاح وأخدت شنطة فيها فلوس وقالي مبلغ كبير جداً وكروت شحن بمبلغ 25 ألف جنيه».



وتابع: «كان كلام وهم في وهم للأسف كله كذب، وقلتله ساعتها تعالى عندي البيت عاوز أفهم قالي حاضر ياعمي هجيلك لكن لم يأتي وبعد أربع ساعات حاولت الاتصال به إلا أنه أغلق هواتفه المحمولة».



واستكمل: «ومن وقتها بنتي اختفت ولم تعد مرة أخرى وللأسف استمر في إيهامنا أن ابنتي تقوم بإرسال رسائل له حتى أخطرت النيابة والتي تتبعت مصدر الرسائل التي كان يقوم بإرسالها من هاتف إبنتي وطلعت من نفس محيط البيت، فقمت بتقديم بلاغ في قسم الهرم واتهمته بالقتل».



وأوضح أنه لم يستطع إثبات مقتل ابنته إلا منذ ثلاثة أشهر من اختفائها بعد كشف تزويره مضيفًا: «رغم أني كنت شاكك فيه خاصة مع اختفاء الفريزر الذي أخرجه من المنزل قبل الواقعة بساعتين وفي النيابة قال لهم أنا رميت الفريزر لأن لقت فيه فأرفطلعته صدقة».



واستطرد: «أنا اتهمته من زمان وكنت شاكك فيه أنه قتلها وحطها في الفريزر ووقتها النيابة قالتلي كلامك مش منطقي ياحاج وكان عندي إحساس قوي إحساس أب»، مستكملًا: «لاأعلم ماذا سأقول لحفيدته سلمى مش عارف هقولها إيه؟ أبوكي قتل أمك؟ ولا عارف هنعمل إيه؟، وهو قتلها عشان اكتشفت مؤامرة مقتل الموظف رضا».