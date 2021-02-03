 رومانيا تعيد جزئيا فتح المدارس في إطار التخفيف من قيود كورونا - بوابة الشروق
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رومانيا تعيد جزئيا فتح المدارس في إطار التخفيف من قيود كورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 3:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 3:29 ص

 أعلنت رومانيا إعادة فتح المدارس ودور رياض الأطفال بشكل جزئي بدءا من الاثنين المقبل، وذلك بعد إغلاقهم ضمن قيود مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس أمس الثلاثاء إن أغلب الطلاب سيتلقون دروسهم في المدارس بدءا من الأسبوع المقبل.

وأضاف يوهانيس أنه سيتم التعامل مع مسألة افتتاح المدارس بشكل مختلف على المستوى المحلي: إما من خلال السماح للطلاب في جميع المراحل الدراسية بالذهاب لمدارسهم، أو فقط السماح لطلاب المرحلة الابتدائية، أو السماح للطلاب من الصفوف الدراسية الأعلى، وذلك اعتمادا على معدل انتشار الفيروس في البلاد.

وشدد الرئيس الروماني على أنه سيتم إغلاق المدارس تماما في حال ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس في مناطق بعينها.

ورومانيا واحدة من الدول الأوروبية الأقل تأثراً بالوباء، إذ يبلغ معدل الإصابات على مستوى البلاد 2ر90 لكل 100 ألف نسمة.

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