بروتوكول بين حماة وطن والرياضة لتأهيل الشباب لسوق العمل وتدريب المرأة المعيلة بمطروح

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وقع أمين حزب حماة الوطن بمطروح عيسي أبوتمر، بروتوكول تعاون مع مديرية الشباب والرياضة، لتأهيل الشباب وإقامة فعاليات وأنشطة وتدريب المرأة المعيلة في كافة القطاعات الخدمية.

وأوضح المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بحزب حماة الوطن بمطروح، أن أهداف البروتوكول شملت التنسيق لإقامة مؤتمرات للشباب لتأهيلهم لسوق العمل، وتدريب وتأهيل المرأة المعلية، إقامة إحتفالات وفعاليات رياضية ومسابقات، وعمل ملتقيات شبابية لمناقشة مشروعات للشباب، بجانب ترشيح شباب الحزب للمشاركة في كافة الأنشطة في جميع المراحل السنية.

وأكد بأن قطاع الشباب والرياضة يحظي باهتمام كبير من قبل الحزب، وسوف تشهد الفترة القادمة تعاون مديرية الشباب والرياضة وأمانات الحزب من العلاقات العامة والرياضة والشباب لتدريب وتأهيل الشباب وتمثيل المحافظة تمثيل مشرف في البطولات والمسابقات الألعاب الرياضية علي مستوي الجمهورية.