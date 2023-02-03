لاعبة يد الأهلي بعد الفوز على الزمالك: روح الفانلة الحمراء كلمة السر

عبرت أمينة عاطف، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالفوز على الزمالك ٢٣-٢١، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على صالة الزمالك، في إطار منافسات بطولة الدوري.

وأوضحت لاعبة يد الأهلي أن الفريق قدم أداء قويا اليوم أمام الزمالك، وأن جميع اللاعبات يمتلكن العزيمة والإصرار على مواصلة المشوار بقوة في بطولة الدوري، وتحقيق الفوز في جميع المباريات في ظل المنافسة القوية على اللقب.

وأشارت إلى روح الفانلة الحمراء والتي كانت كلمة السر في الفوز على الزمالك، كما أشادت بدور الجهاز الفني والمجهود الذي بذله للتحضير الجيد للمباراة، والذي مكن الفريق من تحقيق فوز مهم في مشوار الدوري

وشددت أمينة عاطف على أن الفريق كان حريصا على الفوز لمواصلة عروضه القوية في الدوري، وأن جميع اللاعبات والجهاز الفني سيبذلون أقصى ما لديهم؛ من أجل إسعاد الجماهير من خلال الفوز بالمباريات المقبلة والتتويج بكل البطولات.