حزب الله: أمريكا لا تستطيع فرض إرادتها على لبنان في الموضوع الرئاسي أو غيره

قال نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، اليوم الجمعة، إن أمريكا لا تستطيع أن تفرض إرادتها على لبنان في الموضوع الرئاسي أو غيره، مشيرا إلى أن ما يعني واشنطن هو تأمين مصالحها ومصالح وأهداف إسرائيل.

وأضاف الشيخ دعموش في خطبة اليوم، بحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية لـ"حزب الله": "صحيح أن الأمريكي يحاصر لبنان ويفرض عقوبات ويمنع المساعدات ويضع الفيتو وبإمكانه تحريك أدوات الفتنة في البلد، لكنه لا يستطيع أن يفرض إرادته على لبنان وأن يفعل فيه ما يشاء".

وتابع: "إذا كان الأمريكي يعتقد أن بإمكانه بزيادة الضغوط وأخذ البلد للفوضى أن يفرض إرادته على اللبنانيين في الموضوع الرئاسي أو في غيره، فهو مخطئ".

ورأى أنه "إذا كان البعض يراهن على الخارج ليأتي بالحل المناسب، فطالما أن أمريكا هي جزء من ماكينة الخارج ولقاءاته حول لبنان، فلن يكون الحل لمصلحة اللبنانيين، لأن أمريكا لا تعنيها مصلحة اللبنانيين، ولا أن يكون في لبنان رئيس قوي وشجاع ووطني، وما يعنيها هو كيف تؤمّن مصالحها وأهدافها ومصالح وأهداف الكيان الصهيوني".

وشدد دعموش على أن "الأزمة المعيشية اليوم هي الهاجس الأكبر لدى اللبنانيين، حيث إن ارتفاع الدولار وغلاء الأسعار وإقفال المدارس الرسمية وارتفاع كلفة الطبابة والاستشفاء والدواء باتت تضغط على المواطنين بشكل غير مسبوق وتزيد من معاناتهم".

واعتبر أن "الأزمة في تصاعد مستمر مع غياب الحلول واستمرار الحصار الأمريكي على البلد، وليس في الأفق بوادر للحل، لأنّ الحل يبدأ بتوافق القوى السياسية، والتوافق حتى الآن مفقود بينها، والحراك السياسي الداخلي لا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة ما لم يكن هناك إرادة جديّة لدى الجميع للتفاهم والتوافق والخروج من المأزق".

يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون كانت قد انتهت في 31 أكتوبر الماضي. ومنذ ذلك التاريخ دخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي. ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 11 جلسة خصصت لهذا الشأن.