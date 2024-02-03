ولاية برلين تطالب منح مخرجين إيرانيين اثنين لفيلم ينافس في المهرجان حرية التعبير والسفر

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في تأييد لتحركات منظمي مهرجان برلين السينمائي (برليناله)، دعت حكومة ولاية برلين إلى منح مخرجين إيرانيين اثنين لفيلم ينافس في المهرجان حرية التعبير والسفر.

وقال مدير مستشارية مجلس الشيوخ في ولاية برلين فلوريان جراف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين يوم الجمعة: "بريناله يدعم حقوق الإنسان أكثر من أي مهرجان سينمائي آخر.. يمكن رؤية هذا في تنوع الأفلام المعروضة والأشخاص الذين يشاركون في المهرجان".

وأضاف: "أدين حظر الدخول المفروض من جانب النظام الإيراني على المخرجين مريم مقدم وبيهتاش سانايها، اللذين لن يتمكنا من حضور تقديم فيلمهما (كعكتي المفضلة)."

وأشار جراف إلى أنه تم توجيه تهديد للمخرجين باتخاذ إجراءات قانونية ضدهما وناشد الحكومة الاتحادية الألمانية دعم السماح بسفرهما.

وكان مهرجان برلين السينمائي الدولي قد طالب بالسماح بسفر المخرجين الإيرانيين لحضور المهرجان في برلين.

وأضاف المهرجان مساء الخميس، أن المخرجين تمت مصادرة جوازي سفرهما، وهما معرضان حاليا للتهديد بمواجهة إجراءات قانونية بسبب عملهما في الفن.

وقال مديرا المهرجان ببرلين، كارلو شاتريان وماريته ريسنبيك، في بيان: "إننا ناشد السلطات الإيرانية إعادة جوازات السفر ورفع جميع القيود التي تمنع مريم مقدم وبيهتاش سانايها من القدوم إلى برلين في فبراير".

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم الذي يحمل عنوان (كعكتي المفضلة) في مسابقة مهرجان برلين هذا العام. وتدور أحداث الفيلم حول امرأة في العاصمة الإيرانية طهران تسعى لتحقيق أمنياتها على عكس توقعات المجتمع.

ويبدأ المهرجان هذا العام في 15 فبراير الجاري.