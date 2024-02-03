تداول بضائع وحاويات 2374 شاحنة في ميناء دمياط

أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل 2374 شاحنة دخولا وخروجا، كما استقبل 7 سفن متنوعة، بينما غادرته 11 سفينة أخرى، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وأضاف المركز في بيان له اليوم السبت، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 9789 طنًا تشتمل على 2108 أطنان بضائع متنوعة، و566 طن رمل، و6145 طن يوريا، و970 طن أسمنت معبأ.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41690 طنًا تشتمل على 14500 طن ذرة، و7047 طن خردة، و2851 طن فول صويا، و5000 طن أبلاكاش، و6847 طن قمح، و5270 طن حديد، و565 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 175 طنًا.

فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1857 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 392 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2349 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91013 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 125399 طنًا.

فيما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 5024 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وإمبابة وشبرا وكوم أبو راضي، وقطار قادم من الإسكندرية به 25 حاوية 40 قدمًا.