لندن تصف واشنطن بحليف راسخ بعد الغارات الأمريكية في العراق وسوريا

وصفت بريطانيا الولايات المتحدة، السبت، بأنها حليف «راسخ»، قائلة إنها تدعم حق واشنطن في الرد على الهجمات، وذلك بعدما شن الجيش الأمريكي غارات جوية على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان: «المملكة المتحدة والولايات المتحدة حليفتان راسختان. لن نعلق على عملياتهم، لكننا ندعم حقهم في الرد على الهجمات».

وأضاف: «نندد منذ فترة طويلة بنشاط إيران المزعزع للاستقرار في أنحاء المنطقة، بما في ذلك دعمها السياسي والمالي والعسكري لعدد من الجماعات المسلحة».

وأمس الجمعة، نفذت القوات الأمريكية ضربات انتقامية استهدفت أكثر من 85 موقعا تابعا للحرس الثوري الإيراني والمتحالفين معه في العراق وسوريا.

وجاءت هذه الضربة العسكرية الأمريكية ردا على هجوم استهدف قاعدة أمريكية في الأردن؛ أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة نحو 40 آخرين.