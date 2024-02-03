المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة أمريكية شمال شرقي سوريا بطائرات مسيرة

أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، اليوم السبت، استهداف قاعدة "خراب الجير" في ريف الحسكة، شمال شرقي سوريا بطائرات مسيرة.

وفي بيان أصدرته "المقاومة الإسلامية" في العراق، جاء فيه: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة "خراب الجير" شمال شرقي سوريا بواسطة طائرات مسيرة، وأصابت أهدافها بشكل مباشر.

واستهدفت المقاومة العراقية بالطيران المسير في وقت سابق من اليوم القوات الأمريكية في قاعدة حرير في أربيل شمال العراق، وفقا للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن عن شن هجمات على أكثر من 85 هدفا في سوريا والعراق، ردا على الهجوم المميت الذي شنته ميليشيات موالية لإيران وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن يوم الأحد الماضي.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم السبت، الاعتداء الأمريكي يوم أمس على مناطق عدة في محافظة دير الزور، معلنة "رفض سوريا القاطعً كل الذرائع والاكاذيب التي روجت لها الإدارة الأمريكية لتبرير هذا الاعتداء".

من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم السبت، مقتل 16 شخصا، بينهم مدنيون، وإصابة 25 آخرين جراء القصف الأمريكي على مواقع أمنية عراقية.

وقال العوادي، في بيان نشره على منصة "إكس" اليوم: "أقدمت الإدارة الأمريكية على ارتكاب عدوان جديد على سيادة العراق، إذ تعرضت مواقع تواجد قواتنا الأمنية، في منطقتي عكاشات والقائم، فضلاً عن الأماكن المدنية المجاورة، الى قصف من عدة طائرات أمريكية.