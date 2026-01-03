حريق يقطع الكهرباء عن 50 ألف منزل في برلين

قالت الشرطة في برلين إن حريقاً اندلع في موقع يحوي كابلات كهربائية، السبت، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 50 ألف منزل في حي ليشترفيلده، مضيفة أن الحريق ربما كان متعمداً.

وجاء في بيان للشرطة على منصة «إكس»، أنه تم إبلاغ فرق الإطفاء في الساعة 05:45 بتوقيت جرينتش، وتمكنت من إخماد الحريق الذي أثر أيضاً على نحو ألفي منشأة تجارية، مع احتمال تعطل خدمات الهاتف المحمول والخطوط الأرضية.

وأضافت أن محققين جنائيين في مكان الحادث لتحديد سبب اندلاع النيران في عدد من الكابلات.

وأشار البيان إلى وجود الشرطة وخدمات الطوارئ في مكان الحادث للتعامل مع الموقف والرد على استفسارات المواطنين، في وقت تشهد فيه العاصمة الألمانية انخفاضاً شديداً في درجات الحرارة.