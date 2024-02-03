وزير الخارجية الجزائري يبحث في ليبيا استقرار المنطقة

بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، برسالة خطية إلى محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا.

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان صحفي، إن وزير الخارجية أحمد عطاف حلّ، اليوم السبت، بطرابلس بصفته مبعوثاً خاصا لرئيس الجمهورية، حاملا رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون إلى رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا محمد يونس المنفي.

وأوضحت أن هذه الزيارة تندرج في "إطار تجسيد حرص رئيس الجمهورية على تعزيز أواصر الأخوة والتضامن والتعاون بين الجزائر وليبيا، وكذا الحفاظ على تقاليد التشاور والتنسيق وتكثيفها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين واستقرار المنطقة وجوارها الإقليمي".