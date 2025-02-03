ترامب عشية اجتماعه مع نتنياهو: لا ضمانات بصمود وقف إطلاق النار في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّه لا ضمانات على أنّ وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة سيظل صامدا.

وعشيّة لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: «ليست لديّ أي ضمانة بأنّ السلام سيصمد»، وفق وكالة فرانس برس.

جاء ذلك قبل أن يتولى الكلام مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي كان جالسا إلى جانبه ليقول إنّ الهدنة صامدة حتى الآن.

وأضاف: «نحن بالتالي نأمل حتما بأن نُخرج (المحتجزين) وننقذ أرواحا ونتوصّل، كما نأمل، إلى تسوية سلمية للوضع برمّته».

وينص اتفاق وقف إطلاق النار، المؤلف من ثلاث مراحل على وقف الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة.

وتمتد المرحلة الأولى ستة أسابيع وتشمل الإفراج عن 33 أسيرًا من غزة (غير التايلانديين) في مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني، فيما تسود حالة من الترقب لبدء مفاوضات المرحلة الثانية.

وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الحركة تحدثت مع الوسطاء بوضوح حول تلكؤ إسرائيل في قضية الإغاثة والإيواء لسكان غزة.

ونوه بأن المرحلة الثانية ستكون مهمة في التفاوض لأنها ستطرح الأسرى بكل المصنفات من مؤبدات وأحكام عالية وأسرى حزب الله وأسرى غزة بعد 7 أكتوبر.