الوفد يسجل الفوز الأول.. والعدل يقتنص مقعد في بولاق الدكرور بعد تحالف مع "مستقل" خارج عن مستقبل وطن.. وحسام المندوه يدخل الإعادة ويخسر أكثر من 46 ألف صوت

كشفت نتائج الحصر العددي لدوائر بمحافظة الجيزة، ضمن الـ30 الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا، تغييرات كبرى وتبدل في نتائج المقاعد الانتخابية بعد إعادة الجولة الأولى لهذه الدوائر. واستمر تراجع نسب الأصوات بعد إعادة الجولة الملغاة في الدوائر الثلاثين على غرار الـ19 دائرة التي كانت ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات وأعادتها الأسبوع الماضي.

رموز انتقلت من مواقع الإعادة إلى مربع الخسارة

وانتقل من مواقع الإعادة إلى مربع الخسارة، في الدوائر الملغاة بالجيزة، رموزا من مرشحي الأحزاب الكبرى، واستمر صعود المستقلين الذين حسموا بعض المقاعد بموجب نتائج الحصر العددي الصادرة عن اللجان العامة من 6 دوائر في الجيزة، بينما لم تعلن اللجنة العامة لدائرة 6 أكتوبر وزايد والواحات نتائج الحصر حتى موعد نشر هذا التقرير.

في دائرة بولاق الدكرور المخصص لها ثلاثة مقاعد، حسم المرشح المستقل محمد إسماعيل، ومرشح حزب العدل علي خالد خليفة مقعدي الدائرة، بينما يخوض الإعادة مرشح حزب مستقبل وطن، حسام المندوه، ومرشح حزب حماة الوطن، عربي زيادة، وخرج من السباق محمود توشكى مرشح مستقبل وطن، والمرشح المستقل محمد الحسيني.

تأتي هذه المؤشرات وسط متغيرات كبرى مقارنًة بالجولة المُلغاة التي كانت نتائجها توضح خوض المرشحين الستة جولة الإعادة، وحصول حسام المندوه على المركز الأول وتسجيله أكثر من 55 ألف صوت، بينما حصل في الجولة المعادة على 8797 صوتًا، مسجلًا خسارة أكثر من 46 ألف صوت، بينما حصل العربي زيادة مرشح حماة الوطن على عدد أصوات أكبر مسجلًا في الحصر العددي 9.288 صوت.

مستقل يحسم مقعد الدقي.. وتراجع أصوات كمال الدالي

وفي دائرة الدقي التي تجري الانتخابات فيها على مقعد واحد، فاز وفق مؤشرات الفرز العددي المرشح المستقل هشام بدوي، بينما تراجعت أصوات المرشح كمال الدالي، الذي كان أعلن انسحابه بعد نتائج المرة الأولى، ثم تراجع عن الانسحاب قبل يومين من بدء التصويت، وحصل الدالي في المرة الأولى على أكثر من 40 ألف صوتًا بينما، في الجولة المعادة حصل على 2646 صوتًا.

ووسط المنافسة الشرسة في دائرة العمرانية والطالبية، تغير المشهد بين الجولة الملغاة التي انتهت إلى إعادة على مقعدي الدائرة، بين محمود لملموم ومحمد علي عبد الحميد وإبراهيم العجمي وجرجس اللاوندوي.

غير أن في هذه الجولة، اقتنص المرشح المستقل، وعضو المجلس الحالي عن مستقبل وطن، محمد علي عبد الحميد المقعد الأول، بينما تجري الإعادة بين جرجس اللاوندي وسيد زغلول، وخرج من السباق مرشح حزب حماة الوطن محمود لملوم، ومرشح حزب العدل، إبراهيم العجمي، ومرشحا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمد نبيل وإيريني وديع.

الوفد يسجل فوزه الأول

وتكرر الحال في دائرة منشأة القناطر المخصص لها 4 مقاعد، بعدما كان مصيرهم جميعًا إعادة في المرة الأولى، اقتنص مرشح حزب الوفد ياسر عرفة أحد مقاعد الدائرة، مسجلًا الفوز الأول لحزب الوفد على المقاعد الفردي، بينما تجري الإعادة على الثلاثة مقاعد الأخرى بين 6 مرشحين، هم مرشح محمد الديب، مستقل، ومجدي الطويل، حماة الوطن، وعلي سمير رجب، مستقبل وطن، وطارق الطويل، الشعب الجمهوري، ومحمد عبود، مستقل، وناصر مقلد، مستقل.

أما دائرة الأهرام المخصص لها مقعدين، فتراجعت فيها الأصوات مثل الدوائر الأخرى، لكنها حافظت على نتائجها في المرتين، إذ يخوض جولة الإعادة أحمد الجابري، مستقل، وعبد الفتاح خطاب، مستقل، ووسيم كمال، الجبهة الوطنية، ومحمد سلطان، مستقبل وطن، وخرج من السباق مرشح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على حسين أحمد على حسين.

وفي البدرشين والعياط، المخصص لها 3 مقاعد، ضمن مرشح مستقبل وطن، نادر الخبيري، ومرشح مستقبل وطن، محمد رشاد مقعدين، بينما تجري الإعادة على المقعد الثالث بين المرشحين المستقلين، بكر أبو غريب، ومحمود أبو زيد، وخرج من السباق مرشح الجبهة الوطنية، شريف عبد الرؤوف، ومرشحا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خالد عبد العزيز شعبان، وأيمن عويان.