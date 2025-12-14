أردوغان يلتقي بوتين في تركمانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في عاصمة تركمانستان عشق آباد.

وجاء اللقاء بين أردوغان وبوتين، على هامش المنتدى الدولي للسلام والثقة، المنعقد في عشق آباد.

وذكر بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن الرئيسين أردوغان بوتين تناولا العلاقات الثنائية وجهود السلام الشامل لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب البيان، جدد أردوغان تعهد تركيا بدعم جهود إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا بأنه يتابع عن كثب مفاوضات إنهاء الحرب واستعداد تركيا لاستضافة محادثات بين الجانبين.

والخميس، وصل الرئيس أردوغان عشق آباد في زيارة تستمر يومين، للمشاركة في المنتدى الدولي للسلام والثقة، الذي يعقد بمناسبة إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2025 "العام الدولي للسلام والثقة".

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة منحت تركمانستان في 12 ديسمبر 1995، وضع "دولة حياد دائم".