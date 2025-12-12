الاتحاد الأوروبي يتجه لاحتجاز الأصول الروسية بسبب المجر وسلوفاكيا

من المتوقع أن يحتجز الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، الأصول الروسية المجمدة لدى التكتل لحين انتهاء حرب أوكرانيا وتعويض كييف عن الأضرار الواسعة التي أصابت البلاد جراء أربع سنوات من الحرب.

وتمثل هذه الخطوة تحركا مهما من شأنه أن يسمح لقادة الاتحاد الأوروبي بالعمل خلال قمتهم الأسبوع المقبل على كيفية استخدام أصول البنك المركزي الروسي، المجمدة، والتي تقدر بعشرات المليارات من اليورو لتذييل قرض هائل لمساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجاتها المالية والعسكرية على مدار العامين المقبلين.

واتهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وهو أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوروبا، المفوضية الأوروبية التي أعدت القرار، "باغتصاب القانون الأوروبية بشكل ممنهج".

ويبلغ حجم الأصول الروسية المجمدة في أوروبا إجمالي 210 مليار يورو (247 مليار دولار).

أما الجزء الأكبر من تلك الأصول -نحو 193 مليار يورو (225 مليار دولار) في نهاية سبتمبر - فتوجد في شركة الايداع والمقاصة البلجيكية يوروكلير.

وجرى تجميد الأموال بموجب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا إثر انطلاق الحرب يوم 24 فبراير 2022 ولكن العقوبات يجب أن تجدد كل ستة شهور، بموافقة جميع الدول الأعضاء الـ27 .

وتعارض المجر وسلوفايكا تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.