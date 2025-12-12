المركزي الروسي يقاضي يوروكلير البلجيكية بعد تحرك بشأن الأصول المجمدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حرك البنك المركزي الروسي دعوى قضائية ضد شركة يوروكلير البلجيكية، ردا على تحرك الاتحاد الأوروبي لاحتجاز الأصول الروسية المجمدة لدى التكتل، بشكل دائما.

وتدير شركة يوروكلير- مقرها بروكسل- نحو 185 مليارات يورو (217 مليار دولار) من إجمالي الأصول الروسية المجمدة البالغة 210 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي نتيجة للحرب في أوكرانيا.

وتتعلق دعوى المركزي الروسي بـ"التحركات غير القانونية من جانب مركز الإيداع يوروكلير، ما تسبب في خسائر لبنك روسيا" وكذلك "الآليات التي نظرت فيها رسميا المفوضية الأوروبية"، بحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني للبنك اليوم الجمعة.

وقال البنك إن إحدى محاكم التحكيم الروسية سوف تستمع إلى القضية.

ووافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أمس الخميس، بالأغلبية، على وضع أساس قانوني لاستخدام أصول الدولة الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا. وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي الدنماركية إن الخطوة الأولى ستكون الموافقة على المنع الدائم لعودة الأموال لروسيا.