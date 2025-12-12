خدمات الشروق
الجمعة 12 ديسمبر 2025
9:34 م القاهرة
مصر
وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في منتدى صير بني ياس
مصر و7 دول يؤكدون دور الأونروا في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شئونهم
الرئيس السيسي لـ ماكرون: مصر ترفض الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتدعم الشعب الفلسطيني
حزب الوعي: مشروع قانون تداول البيانات خطوة مهمة ومواجهة الشائعات تحتاج آليات عملية
شئون خارجية
شرق أوسط
العالم
أمريكا تنهي الوضع القانوني المؤقت للإثيوبيين
ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين تايلندا وكمبوديا
أنقرة: مهاجمة سفن تجارية بميناء أوكراني تؤكد مخاوفنا من توسع الحرب
رياضة
رياضة محلية
رياضة عالمية
ريال مدريد يفقد فالفيردي ويترقب مصير مبابي قبل موقعة ألافيس
مباراة ألافيس تهدد مستقبل تشابي ألونسو في ريال مدريد
حديث الحسم في أنفيلد.. سلوت يحسم موقف صلاح ويؤكد: لا أريد رحيله عن ليفربول
رأي
فن
مهرجان المنيا الدولي للمسرح يكرّم المخرج مازن الغرباوي في دورته الثالثة
طرح البرومو الرسمي لفيلم إن غاب القط
22 ديسمبر.. عودة عرض الأرتيست على مسرح الهناجر
غدًا.. العرض الخاص لفيلم «دندنة» بسينما الهناجر
مال وأعمال
أعمال
مواطن
الركود يجبر المنتجين على بيع السلع بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج.. والدواجن والأجهزة الكهربائية والهواتف أبرز المتضررين
إمبابي: الفضة حققت أداء استثنائيا خلال 2025 بارتفاع 113%
12 ديسمبر 2025.. الذهب يواصل الارتفاع عيار 21 يسجل 5775 جنيها
حوادث وقضايا
القبض على 6 متهمين بعد مشاجرة بالأسلحة البيضاء وصدادات حديدية في الإسكندرية
الداخلية تضبط كيانات وهمية وشركات بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين
ضبط 45 طن دواجن ولحوم فاسدة ومخالفة في الجيزة خلال شهر
ضبط متهم بإدارة ورشة لتصنيع طفايات الحريق مجهولة المصدر في المرج
تليفزيون
مصطفى بكري يطالب مجلس النواب بقانون لإعدام مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال: نحن بحاجة للردع
بعد حرب الشطرين.. علي ناصر محمد يتحدث عن تشكيل المجلس اليمني المشترك بين الشمال والجنوب
حسام موافي: لكل إنسان عمران مختلفان.. والقرآن فرّق بين السن الزمني والبيولوجي
رامي عياش: مشكلات لبنان السياسية سبب تأخر إصدار ألبومي الأخير بالكامل
