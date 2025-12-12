هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء الجمعة، قرية فلسطينية شمالي الضفة الغربية، فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي شابين فلسطينيين و3 متضامنين أجانب.

في شمال مدينة طوباس، هاجم عدد من المستوطنين قرية إبزيق البدوية الفلسطينية، حيث أطلقوا الرصاص نحو مجموعة شبان، وفق رئيس مجلس القرية عبد المجيد خضيرات، دون أن يتضح على الفور ما إذا كان هناك ضحايا من عدمه.

وأضاف خضيرات لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القرية "تتعرض على نحو مستمر لاعتداءات وانتهاكات متصاعدة من المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي".

وفي قرية المغير شرق مدينة رام الله وسط الضفة، اعتقل الجيش الإسرائيلي 3 متضامنين أجانب يقيمون في تجمع عائلة أبو همام بالقرية، الذي يتعرض لاعتداءات متكررة من المستوطنين، وفق مصادر محلية للأناضول.

وأفادت المصادر بأن قوة إسرائيلية اقتحمت التجمع واعتقلت 3 متضامنين أجانب وأجبرت الآخرين على مغادرة المنطقة، بزعم إعلانها منطقة عسكرية مغلقة.

وفي تجمع الحثرورة البدوي شرق مدينة القدس، اعتقلت قوات إسرائيلية شابين فلسطينيين، في أعقاب اعتداء الجيش ومستوطنين على الأهالي ورعاة الأغنام، وفق مصادر محلية.

ومنذ بدئه حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023 والتي تواصلت عامين، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية أكثر من 1092 فلسطينيا، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.

فيما خلّفت الإبادة بغزة أكثر من 70 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.