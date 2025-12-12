إضراب واسع النطاق في إيطاليا احتجاجا على خطط الموازنة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انطلق في إيطاليا، اليوم الجمعة، إضراب واسع النطاق يأتي احتجاجا على خطط الموازنة التي وضعتها حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، اليمينية.

ويؤثر الإضراب بشكل رئيسي على القطاع العام، بما يشمل المدارس والمستشفيات وخدمات البريد، وأيضا حركة النقل المحلي في بعض المدن.

ويأتي الاحتجاج - الذي وصفته النقابات العمالية بأنه "إضراب عام"- على مشروع الموازنة الذي أعدته حكومة ميلوني.

ويرى أكبر اتحاد للنقابات العمالية في إيطاليا (سي جي آي إل)أن الخطط المقترحة من شأنها أن "تسهم في تدهور ظروف المعيشة والعمل، وستؤثر على العمال والمتقاعدين والشباب والنساء".

ورغم تخصيص إنفاق جديد بقيمة 18 مليار يورو (2ر21 مليار دولار)، يؤكد الاتحاد أن الموازنة لا تعطي أولوية كافية لقطاعات الرعاية الصحية والتعليم ورعاية المسنين والإسكان المُيسّر والنقل المحلي.

وتقود ميلوني، منذ ثلاث سنواتـ، ائتلافا حاكما يضم ثلاثة أحزاب يمينية متطرفة ومحافظة.

وبحسب تقارير إعلامية، من المقرر أن يناقش مجلس النواب الإيطالي الموازنة الجديدة الأسبوع المقبل، ويتعين موافقة مجلسي البرلمان (النواب والشيوخ) عليها قبل نهاية العام.