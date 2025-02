فازت أغنية «الأمر يحتاج إلى امرأة - It Takes A Woman» لكريس ستابليتون، بجائزة «أفضل أداء منفرد للموسيقى الريفية»، بحفل توزيع جوائز الـ«جرامي»، في نسخته الـ67، الذي يُقام في صالة كريبتو دوت كوم أرينا في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويحمل رمزية خاصة هذا العام، كونه الحدث الأول من الفعاليات الفنية الكبرى التي تقام في لوس أنجلوس، من بعد إعلان حالة الطوارئ في مدينة لوس أنجلوس على خلفية ما واجهته المدينة من حرائق ضخمة أندلعت في غاباتها شهر يناير الماضي، وتسببت في كوارث كبيرة طالت المنشآت والمستشفيات، وإخلاءات طارئة للمنازل في المدينة بعدما عجزت مؤسسات الإطفاء في السيطرة على هذه الحرائق لمدة أيام، وخلفت 13 ضحية، وخسائر بقيمة 150 مليار دولار.

ونافس على الجائزة كلا من «16 عربة - 16CARRIAGES» لبيونسيه، و«أنا لست بخير - I Am Not Okay» لجيلي رول، و«المهندس المعماري - The Architect» لكاسي موسجرافس، و«مخمور - Tipsy» لشابوزي.

وينصب التركيز الأكبر لأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التسجيل هذا العام، على حرائق لوس أنجلوس وكيفية المساعدة في خروج المدينة من تداعيات هذه الحرائق، بعدما أعلنت فور إندلاعها بتقديم مليون دولار لدعم محترفي الموسيقى المتضررين من حرائق الغابات المدمرة في لوس أنجلوس، بإطلاق جهود إغاثة حرائق لوس أنجلوس، وذلك لتوفير الإغاثة الفورية والدعم الطويل الأجل للأفراد والأسر في صناعة الموسيقى التي تواجه النزوح والخسائر بسبب الكارثة.

ولم تكتف الأكاديمية بهذا فقط بل قدمت منحا لاستبدال الآلات والمعدات المفقودة في الحرائق، حيث مكنت الموسيقيين التقدم بطلب للحصول على ما يصل إلى 1500 دولار من أجل الحصول على معدات بديلة. وتعهدت شركة "Discogs" بالتبرع بجميع عائدات المبيعات من 17 يناير مباشرة إلى الأكاديمية لمساعدة المتضررين من حرائق الغابات.

وتحت ظل الأكاديمية أطلقت منظمة "Black Music Action Coalition" صندوق إغاثة فورية يقديم المساعدة المالية المباشرة للأفراد والعائلات والشركات الصغيرة في منطقة لوس أنجلوس، وركز الصندوق على الإسكان والضروريات وتعافي الشركات الصغيرة. كما قدمت "Sweet Relief" منحا لمحترفي صناعة الموسيقى المتضررين من حرائق الغابات، تشمل استبدال المعدات والفواتير الطبية ونفقات المعيشة الأساسية، إلى جانب دعم المنتجين والمهندسين والمبدعين في بداية ومنتصف حياتهم المهنية لإستعادة مساحات الاستوديوهات الخاصة بهم، واستبدال المعدات المفقودة في الحرائق.

كما أطلقت أيضا "100 Percenters" حملة لجمع التبرعات لتقدم مساعدة مالية لمبدعي الموسيقى، بمنح تصل إلى 2000 دولار لخدمات الاستشارة والعافية المتعلقة بالصحة العقلية، وما يصل إلى 2500 دولار للضروريات، وما يصل إلى 10000 دولار لإعادة بناء الأستوديوهات.

وقررت الأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التسجيل، إعادة بث حفل توزيع جوائز جرامي الـ67، بإشتراكات مالية لمن يريد مشاهدته، والتبرع بهذه الأموال لدعم جهود الإغاثة من حرائق الغابات ومساعدة المتخصصين في الموسيقى المتضررين من حرائق الغابات في لوس أنجلوس.

وسيتضمن حفل «جرامي الـ67»، عروض خاصة بلوس أنجلوس في أعقاب حرائق الغابات التي دمرت المدينة، بمشاركة كلا من براد بيزلي، وبريتاني هوارد، وكريس مارتن، وجاكوب كولير، وجون ليجند، وشيريل كرو، وسانت فينسينت. وسيتضمن الحفل لحظات متعددة للاحتفال بقدرة المدينة على الصمود.