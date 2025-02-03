توتنهام يتعاقد مع مهاجم بايرن ميونخ

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توصل نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لاتفاق لضم الفرنسي ماتياس تيل، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، على سبيل الإعارة.

وقرر ماتياس تيل الرحيل عن النادي البافاري بحثًا عن فرصة المشاركة، وكانت هناك محاولات من أندية إنجليزية أخرى للتعاقد معه من بينها أرسنال ومانشستر يونايتد.

ووفقًا لما كتبه فابريزيو رومانو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «لقد تم حسم انتقال ماتياس تيل إلى توتنهام على سبيل الإعارة».

وأضاف: «ستكون صيغة الصفقة إعارة مباشرة دون خيار الشراء، بعد التوصل لاتفاق بين الناديين».

وأتم: «وافق بايرن ميونخ على قرار اللاعب، والأخير في طريقه إلى توتنهام برفقة وكيله جاديري كامارا.. الصفقة تمت».

ويرتبط ماتياس تيل مع بايرن ميونخ بعقد يمتد حتى يونيو 2029، ومن القرر عودته لناديه الألماني بعد انتهاء فترة الإعارة.

ولعب ماتياس تيل مع بايرن ميونخ 14 مباراة هذا الموسم بمختلف البطولات، حيث لم يحرز أي هدف، لكنه قدم تمريرة حاسمة واحدة.