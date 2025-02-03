الوون الكوري يتراجع إلى أدنى مستوياته السنوية وسط المخاوف من رسوم ترامب الجمركية

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تراجعت العملة الكورية الجنوبية بوتيرة حادة مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، بسبب المخاوف المتزايدة بشأن تأثير خطة الرسوم الجمركية الشاملة لإدارة دونالد ترامب، على الاقتصاد والشركات الكورية الجنوبية.

وبلغ سعر صرف الوون الكوري 1,467.2 وون مقابل الدولار، بانخفاض 14.5 وون عن الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى منذ 13 يناير.

وانخفضت العملة إلى مستوى 1,472.5 وون خلال التعاملات اليومية، وهو أدنى مستوى منذ 6 يناير.

وجاء ضعف الوون بعد أن أعلن ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك و10% على السلع القادمة من الصين، بدءا من يوم الثلاثاء.

كما تعهد ترامب أيضا بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي.

وظلت العملة المحلية بالقرب من مستوى 1,450 وون منذ ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية؛ وذلك بسبب استمرار ارتفاع الدولار وسط تحذيرات ترامب بشأن الرسوم الجمركية، والأزمة السياسية الداخلية التي أثارها فرض الرئيس يون سيوك-يول للأحكام العرفية.

ويُخشى أن تؤثر الرسوم الجمركية الشاملة والتدابير الانتقامية المتوقعة تأثيرا سلبيا على الشركات الكورية الجنوبية التي لديها قواعد إنتاج في تلك البلدان.