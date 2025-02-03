نقابة الأطباء: العمومية غير العادية قائمة حتى صدور مسودة المسؤولية الطبية

أصدرت النقابة العامة للأطباء بيانًا أكدت فيه استمرار جهودها مع جميع الجهات المعنية في الدولة، بهدف التوصل إلى مشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية، يضمن حماية الطبيب، ويراعي طبيعة مهنة الطب، ويحفظ حقوق المرضى.

وأوضحت النقابة أن قرارها بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لمدة شهر، أو لحين صدور المسودة النهائية لمشروع القانون، جاء استجابةً لتفاعل مجلس النواب مع بعض مطالبها، وانفتاحه على مناقشة باقي المطالب الضرورية، وفي مقدمتها: تحديد تعريف واضح ودقيق للإهمال الطبي الجسيم، إلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني، عدم التحقيق مع الطبيب قبل صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وتحمل صندوق التأمين قيمة التعويض بالكامل.

وأكدت النقابة أن دعوة الجمعية العمومية ستظل قائمة كحق أصيل للأطباء، مشددة على أنه في حال عدم تضمين المسودة النهائية لمطالب الأطباء العادلة، فسيتم دعوة الجمعية العمومية لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على حقوق المهنة.

ووجهت النقابة خالص الشكر والتقدير إلى أطباء مصر على وعيهم ودعمهم المستمر لمطالب النقابة، مؤكدة أن هذا التكاتف هو الذي أدى إلى تحقيق الاستجابة لمطالبهم، ومع استمرار الوحدة والدعم، ستصل النقابة إلى ما تصبو إليه بإذن الله.