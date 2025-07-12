أردوغان للسوداني: تركيا تهدف لاقتلاع الإرهاب من المنطقة بشكل دائم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن بلاده تهدف لاقتلاع الإرهاب من المنطقة بشكل دائم.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، السبت، بحسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأفاد البيان، بأن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وشدد الرئيس أردوغان، على أن بلاده ماضية في تطبيق رؤيتها "تركيا خالية من الإرهاب"، وأنها تهدف لاقتلاع الإرهاب من المنطقة بشكل دائم.

وأضاف أن تركيا ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الخصوص، وستواصل التأهب ضد من يحاولون تقويض هذا المسار.

وأشار الرئيس أردوغان، إلى مواصلة تركيا والعراق اغتنام فرص التعاون في شتى المجالات وفق أسس الربح المتبادل، لا سيما فيما يخص مشروع "طريق التنمية".

ويأتي اتصال أردوغان والسوداني، بعد يوم واحد من قيام مجموعة من تنظيم "بي كي كي" الإرهابي على تدمير أسلحتها في مدينة السليمانية العراقية، كأولى خطوة فعلية لقرار التنظيم بحل نفسه وإلقاء السلاح، والذي أعلنه في 12 مايو الماضي، استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد بجزيرة إمرالي في بحر مرمرة.

ودعا أوجلان، نهاية فبراير الماضي، إلى حلّ جميع المجموعات التابعة لـ"بي كي كي" وإنهاء أنشطته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 40 سنة.