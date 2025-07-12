سائق توكتوك يعيد 70 جرام ذهب تركتها سيدة سهوا: لم تغمض لي عين حتى أعدت الأمانة لصاحبتها

تحت عنوان «المصري عينه مليانة»، عرض برنامج «ستوديو إكسترا» تقريرًا من مركز إسنا محافظة الأقصر، حول سائق توك توك عثر على حقيبة بها 70 جرام ذهب ويعيدها لصاحبها.

وخلال التقرير، تحدث عبد النعيم (سائق توك توك) من أبناء مركز تفاصيل عثوره على الحقيبة البلاستيكية بها علبة بها 70 جرام ذهب، أثناء العمل على مركبته الخاصة به توك توك قائلا: «استقلت معي سيدة وبصحبتها إبنتها ونسيوا كيس دهب في التوك توك».

وأضاف السائق: «لم يغمض لي عين، حتى حرصت على عودة الأمانة لأصحابها، وتمكنت من تحديد السيدة من كاميرات المراقبة من المكان التي استقلت منه التوك توك معي».

وعلق الشاب زوج السيدة صاحبة الـ70 جرام ذهب، أن لم يصدق بعودة الذهب مرة أخرى، حتى تواصل مع سائق التوك توك، وكان يردد مرارًا وتكرارًا: «ألف حمد وشكر ليك يارب».

وأعاد الشاب عبد النعيم فتحي سعد الدين، أحد أبناء قرية حمره دوم التابعة لمركز إسنا، كيسًا يحتوي على نحو 70 جرامًا من الذهب، بعدما عثر عليه داخل مركبة «التوك توك» الخاصة به.