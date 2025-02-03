 رسميا.. بابافاسيليو مديرا فنيا لـ غزل المحلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رسميا.. بابافاسيليو مديرا فنيا لـ غزل المحلة

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 3 فبراير 2025 - 9:55 م | آخر تحديث: الإثنين 3 فبراير 2025 - 9:55 م

أعلن نادي غزل المحلة، اليوم الإثنين، تعيين القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، مديرا فنيا للفريق خلفا لـ شوقي غريب.

قال غزل المحلة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" في حضور المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم ، ونائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام ، وقع المدير الفني القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو على عقود تدريبه للفريق الأول لنادي غزل المحلة ، هذا ويتمنى المجلس التوفيق له في ولايته الجديدة مع زعيم الدلتا".

يتواجد غزل المحلة في المركز الـ15 بترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط.


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