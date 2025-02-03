في مفاجأة غير متوقعة، أثارت زوجة كاني ويست، بيانكا سينسوري، الجدل على السجادة الحمراء في حفل جوائز جرامي 2025 بعد أن خلعت معطفها لتكشف عن فستان شفاف جعلها عارية أمام الكاميرات.

بينما كان زوجها كاني يبدو هادئًا في ملابس سوداء ونظارات شمسية. وترددت أخبار عن طردهم من الحفل وانتشرت بسرعة، إلى أن تم الكشف عن أن كاني ويست وزوجته بيانكا سينسوري طُلب منهما مغادرة الحفل بعد تصرفهما المثير للجدل.

حيث أكد مصدر لموقع "ديلي ميل" أن الثنائي لم يكونا مدعوين رسميا للحفل، وتم إخراجهما من قبل الشرطة بعد وقت قصير من وصولهما.

كما أكدت مواقع أجنبية أن ويست غادر ببساطة بعد مروره على السجادة الحمراء واستقل سيارته.

وعلى الرغم آثار الحرائق المدمرة التي اجتاحت لوس أنجلوس الشهر الماضي، تستعد المدينة لاستعادة بريقها من خلال أولى فعالياتها الفنية الكبرى بعد الكارثة، بحفل توزيع جوائز الجرامي بنسخته الـ 67، الذي يُقام في صالة كريبتو دوت كوم أرينا في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويحمل رمزية خاصة هذا العام، حيث لا يقتصر على الاحتفال بالموسيقى، بل يبعث برسالة صمود ويعيد تسليط الضوء على قوة الفن في إحياء المدن.