بن شرقي: يجب أن يخاف إنتر ميامي من الأهلي

أكد المغربي أشرف بن شرقي، أن النادي الأهلي كبير للغاية، وعلى إنتر ميامي الأمريكي أن يعمل له حساب في كأس العالم للأندية.

قال أشرف بن شرقي في تصريحات لبرنامج "حارس الأهلي" على "قناة الأهلي":" النادي الأهلي كبير، وأي فريق يلعب أمامه لازم يعمل حسابه، لو ماكنش ميسي موجود في إنترميامي..مين كان يعرف إنتر ميامي؟ هذا ليس تكبر ولكنها الحقيقة، المفروض أن إنتر ميامي هو الذي يخاف من النادي الأهلي، واثق في كلامي وهذه حقيقة لا أكذب ولا أذوق الكلام".

أضاف بن شرقي:" تعرضت للإصابة عندما كنت في نادي الريان القطري، إصابة خفيفة مدتها 10 أيام وأخذت لها علاج، قابلت طبيب الأهلي اليوم، وأخبرني أنني سأدخل للملعب غدا من أجل التجهيز للمباريات والرجوع بأسرع وقت".

أشار:" سأتواجد غدا في تدريبات الأهلي بشكل طبيعي، ومن الممكن أن أشارك في المباراة المقبلة في الدوري العام إن شاء الله".

أتم أشرف بن شرقي:" عندما يتواجد معك في الفريق لاعبين مغاربة مثل أشرف داري، ورضا سليم ويحيى عطية الله، هذا شئ جميل، لوجود لاعبين تتحدث معهم مغربي، ويخبروك بالنظام المتبع في الأهلي، وهذا سيساعدني على الدخول في الأجواء سريعا".