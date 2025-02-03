صرصور أم كاني ويست بعد الحذف ؟ تريند يشعل حفل جرامي 2025

في لفتة ساخرة، أعاد رواد مواقع التواصل تداول صورة صرصار من حفل ميت جالا 2023، ظنوا أنها ظهرت في حفل جرامي 2025.

واعتبر البعض أن هذه الصورة هي إشارة ساخرة لقرار كاني ويست الأخير بحذف جميع متابعيه على إنستجرام ما عدا تايلور سويفت، ما أثار تفاعلًا كبيرًا على منصة "X" مع تغريدات متهكمة وسخرية بالغة.

رغم آثار الحرائق المدمرة التي اجتاحت لوس أنجلوس الشهر الماضي، تستعد المدينة لاستعادة بريقها من خلال أولى فعالياتها الفنية الكبرى بعد الكارثة، بحفل توزيع جوائز الجرامي بنسخته الـ 67، الذي يُقام في صالة كريبتو دوت كوم أرينا في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويحمل رمزية خاصة هذا العام، حيث لا يقتصر على الاحتفال بالموسيقى، بل يبعث برسالة صمود ويعيد تسليط الضوء على قوة الفن في إحياء المدن.